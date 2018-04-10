На околиці Тернополя гасили масштабну пожежу
10/04/2018 0
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Стовп диму неподалік гребного каналу внаслідок підпалу сухостою могли бачити перехожі в понеділок, 9 квітня.
Відео пожежі виклав у Фейсбуці на своїй сторінці Ігор Качмарський. Відео можна переглянути за посиланням.
“Не святкове. Смердючо-димучий сезон розпочато. Палії навіть на свята не зважають.Upd: близько 22.00 погасили”, – написав чоловік.
“В ДСНС повідомили, що їх машини працюють, горить трава, велика площа займання”, – коментує Юрій Федорів.
“Найбільший вогонь загасили. Горить ще у двох місця. 95% це не відпочивальники, а спеціально, щоб не косити сухостій”, – додає Ігор Качмарський.
Джерело: 0352.ua
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