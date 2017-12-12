Молодик, якого підозрюють у вбивстві випускниці у Вишнівці, був судимий за крадіжку автомобіля

12/12/2017 Розмір тексту:

Вироком Збаразького районного суду Тернопільської області від 8 грудня 2017 року неповнолітнього Василя Г. визнано винуватим за ч.1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортного засобу) та засуджено до 8 тис. 500 грн. штрафу. На прохання обвинуваченого до нього застосовано Закон України “Про амністію у 2016 році” та звільнено від відбуття покарання.

Про це повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до матеріалів справи, на початку квітня 2017 року, неповнолітній Василь Г. побачив пізно ввечері на вулиці с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області припаркований біля будинку автомобіль ВАЗ-21063. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, побачивши, що власник залишив ключі у замку запалювання, сів за кермо, ввімкнув двигун та поїхав у центр села. Дорогою неповнолітній Василь Г. не справився з керуванням, автомобіль занесло у кювет і транспортний засіб зазнав пошкоджень у розмірі понад 21 тис. грн.

У суді неповнолітній Василя Г. повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та повністю відшкодував потерпілому заподіяну шкоду, що істотно вплинуло на призначення покарання. Тому суд застосував до Василя Г. ст. 69 КК України і призначив йому покарання нижче від найнижчої межі, встановлене санкцією ч.1 ст. 286 КК України, а саме призначив штраф у розмірі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тис. 500 грн.

Зважаючи на письмову заяву неповнолітнього обвинуваченого, суд застосував до нього Закон України “Про амністію у 2016 році” та звільнив від відбування покарання.

Даний вирок може бути оскаржений в апеляційному суді Тернопільської області протягом 30 днів із дня його проголошення.

Пошук судових рішень даного кримінального провадження можна здійснити в ЄДРСР за номером № 598/724/17.

Варто нагадати, що органами досудового слідства неповнолітньому Василю Г. також пред’явлено обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч.1 ст. 115 КК України – вбивство 17-річної Ірини Мукоїди, що сталось 26 червня у м. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.