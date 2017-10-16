Майже 60 людей прочісували 360 гектарів лісу: на Тернопільщині два дні шукали зниклу бабусю
13 жовтня о 15:55 на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області, надійшло повідомлення про зникнення жінки, 1936 року народження, жительки хутора Крутилів Калагарівської сільської ради Гусятинського району.
Як вдалось встановити, 12 жовтня, близько 11:00 вона пішла до лісу та не повернулася, повідомляють в Управлінні ДСНС.
До пошуково-рятувальних робіт було залучено:
– дві одиниці техніки та 30 чоловік з числа особового складу Гусятинського районного відділу та ДПРЧ-10 Управління ДСНС України у Тернопільській області;
– три одиниці техніки, собака та 15 працівників Гусятинського відділення Підволочиського відділу Головного Управління національної поліції в Тернопільській області;
– 12 чоловік з числа місцевого населення.
Пошуковою групою обстежено 360 га лісового масиву заповідника «Медобори».
14 жовтня о 16:55 поблизу села Постолівка Гусятинського району, зниклу громадянку виявлено місцевими мешканцями. Жінка жива, її самопочуття задовільне. Стан здоров’я потерпілої встановлюється.
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