Ковбої, “русскіє” і голі сідниці: моменти тижня від “За Збручем”

02/06/2017 Розмір тексту:

Світ

На саміті НАТО в Брюсселі президент США Д. Трамп повів себе як персонаж вестерну десь у салуні на Дикому Заході – взяв та й відіпхнув убік прем’єра Чорногорії Д.Марковича, щоб стати поряд з генсеком блоку. Виглядало це не дуже гарно; Маркович в перший момент був помітно спантеличеним, однак потім сказав, що це його «ніскільки не зачепило». Більш суттєвим, на його думку, є підтримка США вступу Чорногорії в НАТО. Сам Трамп взагалі цим випадком не переймався – не виключено, що він має доволі туманне уявлення, де на карті ота Montenegro. Все ж, ковбойська безцеремонність президента США не залишилася поза увагою ЗМІ та соцмереж, які піддали його жорсткій критиці. В той же час прес-секретар Білого дому зазначив, що розстановка лідерів країн-членів НАТО для фото була визначена заздалегідь, і що Трамп, мовляв, просто вирішив дотриматися цього порядку. Щодо нас, то ми, можливо, не заперечували б, якби на місці Марковича в ту мить опинився б…ну, приміром, В.Путін, але важко передбачити, як повів би себе Трамп у такому випадку…

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Невідомо, які враження виніс із поїздки до Парижа 300 років тому Петро І, але нинішньому правителю «всея Руси» В.Путіну, чий візит до Франції був приурочений і цій історичній даті, довелося, крім формального дипломатичного політесу, почути не надто приємні речі. Зокрема, президент Франції Е. Макрон дав йому зрозуміти, що у випадку ескалації конфлікту на Донбасі санкції щодо Росії буде посилено. Також ВВП був змушений проковтнути оцінку Макроном прокремлівських медіа Russia Today і Sputnik як «наклепницьких», через що їм був закритий доступ до його передвиборчого штабу. А ще російський президент виявив історичну ерудицію майже в стилі В.Януковича, заявивши, що дочка князя Ярослава Мудрого і дружина французького короля Генріха I Анна була «русской». Звичайно, для росіян, вирощених на державній пропаганді, Русь – синонім Росії, але якщо хоча б співставити роки життя Анни (1032-1075) і рік заснування Москви (1147), то думки можуть бути дещо інші…

Україна

Слідом за очільником міністерства сільського господарства і продовольства Тарасом Кутовим міністерське крісло почало нестерпно муляти главу Міністерства інформаційної політики Юрія Стеця. Та так, що він написав заяву про відставку, вказавши, як на причину, погіршення стану здоров’я. Звичайно, всіляке буває в житті й нехай Ю. Стець живе довго і щасливо, але… так уже в нас ведеться, що хвороба фізична часто є прикриттям хвороби посадової. Її прояви, вочевидь, спостерігалися й раніше – в грудні 2015 р. пан Стець уже подавав у відставку, однак в лютому 2016 р. відкликав заяву. Своє дітище, яке гострослови в соцмережах одразу ж охрестили «МінСтець», уродженець Чорткова і кум Генпрокурора Ю.Луценка обіцяв ліквідувати «щойно в країні настане спокій». А до того всіма силами збирався «забезпечувати інформаційний суверенітет України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації всередині країни та за її межами». Судячи з постійних нарікань політиків і аналітиків на те, що «Україна програє інформаційну війну Росії», принаймні з тим, що «за межами», виникли проблеми. Не виключено, що й це викликало «погіршення стану здоров’я»…

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Появу пранкера Віталія Седюка і його голих сідниць на фіналі «Євробачення-2017» під час виступу співачки Джамали обговорювали й коментували всі. Лише сама співачка певний час мовчала. Але, як з’ясувалося, вона все бачила й має свою думку з цього приводу. «Я все побачила. Я вам більше скажу: він злякався, що мені просто все одно, – я співаю свою пісню, несу свій message», – зізналася переможниця «Євробачення-2016». Водночас у Джамали багато питань до охорони. «Він мене міг штовхнути, вдарити і таке інше. Тому до охорони і до організаторів у мене є багато запитань. Там була сотня охорони. Вони дали йому 30 секунд оббігти, побігти. Я робила свою справу, а вони – ні. Вони не захищали мене. Це дуже поганий момент, який потрібно з’ясувати», – зауважила співачка.

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Якщо б у Верховній Раді провести конкурс з умовною назвою «анти-Делон», то вагомі шанси на перемогу мав би Сергій Пашинський – фігурант скандальної передноворічної історії зі стрільбою у Васильківському районі на Київщині. Завдяки старанням нашої правоохоронної системи нардеп поступово перетворюється із винуватця на потерпілого, а наявність у нього Glock 19 починає малюватися як ознака доблесті та видатних заслуг перед державою. Підіграти йому своїми запитаннями у програмі каналу 112 Україна несподівано взявся Дмитро Гордон, котрий ніколи не проминає нагоди підкреслити, якими неприємними, аж до відрази, є для нього усі наші парламентарі. Вибравши, очевидно, «найприємнішого з неприємних», власник «Бульвару» надав йому повну можливість описати свою подвижницьку діяльність в період Майдану. При цьому далеко на задньому плані залишилися і допомога в залишенні місця події водієві автівки, в багажнику якої протестувальники на Майдані виявили снайперську гвинтівку, і бійка з нардепом Сергієм Власенком, і вже згадана стрілянина під Києвом, після якої Пашинський ніяк не міг пригадати, чи він стріляв лежачи, чи стоячи…

Тернопіль

Перекрита траса Тернопіль-Львів і довжелезна черга з автомобілів – якщо хтось і не чув про бліц-візит Прем’єра В.Гройсмана для інспекції ремонту доріг, то міг би здогадатися, що на Тернопілля нагрянула якась VIP-персона. «Хотіли після Майдану без кортежів? Живемо, в принципі, по-новому, але чомусь по-старому», – коментують соцмережі. «Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью», – свита, до якої входило керівництво області та міста, кілька народних депутатів, уважно слухала високого київського гостя й дружно хитала головами на знак згоди… А ще до Тернополя завітав Надзвичайний та Повноважний посол Норвегії – держави з одним із найнижчих у світі рівнів корупції і водночас лідером у рейтингу найщасливіших країн (Україна у ньому – на 132 місці, між Ганою і Угандою). Втім, завітав Уле Тер’є Хорпестад не для того, щоб розкрити секрет, як здолати корупцію і як поголовно всім стати щасливими, а для обговорення питання інвестицій, впровадження альтернативної енергетики та ознайомлення з туристичними можливостями нашого краю – галузями, де теж є простір для спритних ділків і тіньових схем. Зачароване коло?

Ігор Дуда