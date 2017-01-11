Копи затримали чоловіка, котрий помітно нервував і дивно поводився

11/01/2017 Розмір тексту:

Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вкрав пшениці на 72 тисячі гривень.

Сьогодні, близько 7 години ранку, патрулюючи в звичному режимі, на залізничному вокзалі інспектори виявили підозрілу особу.

При спілкуванні з охоронцями порядку чоловік нервував і дивно поводився. Чоловік розповів, що недавно повернувся з роботи з-за кордону і планує знайти роботу у Тернополі. При перевірці документів патрульні з’ясували, що 27-річний чоловік знаходиться у розшуку Зборівським відділенням поліції за вчинення злочину за ст.185 КК України.

Даного громадянина було доставлено в Тернопільський відділ поліції та передано працівникам поліції Зборівського відділення.