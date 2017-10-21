Коли на Тернопільщині чекати першого снігу

21/10/2017 Розмір тексту:

За даними Українського гідрометцентру, 24 жовтня очікується перший сніг у північних областях України.

Повідомляється, що 24 жовтня на заході очікуються помірні дощі, у північних областях подекуди з мокримснігом; на решті території без опадів, передає УНН.

Також за даними гідрометцентру, 29 жовтня дощ з мокрим снігом очікується у східній половині країни.