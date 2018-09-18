Камера спостереження зафіксувала вантажівку, яка пошкодила новенькі обмежувачі руху біля Театрального майдану. ВІДЕО
Нещодавно при в’їзді на Театральний майдан встановили болларди – обмежувачі руху, котрі можуть опускатися, тим самим відкриваючи дорогу для транспорту.
Втім, простояло диво техніки цілим та неушкодженим недовго. Буквально за день-два один із стовпчиків хтось зігнув. Камера спосререження зафіксувала зловмисника. Ним виявився водій вантажівки, який, рухаючись заднім ходом, не зупинився вчасно.
Відео опублікували у групі Транспорта Тернополя.
У коментарях користувачі висловили припущення, кому належить транспортний засіб, що пошкодив конструкцію.
Зазначимо, що вчора обмежувач поремонтували.
Вантажівка пошкодила боллард на бульварі Т. Шевченка
Відео з камери спостереження, де видно, як вантажівка пошкодила новенький боллард, що встановили на бульварі Т. Шевченка.Випадок трапився 13 вересня о 08.41 год.
Опубліковано Транспорт Тернополя Понеділок, 17 вересня 2018 р.
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