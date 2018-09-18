Камера спостереження зафіксувала вантажівку, яка пошкодила новенькі обмежувачі руху біля Театрального майдану. ВІДЕО

18/09/2018 Розмір тексту:

Нещодавно при в’їзді на Театральний майдан встановили болларди – обмежувачі руху, котрі можуть опускатися, тим самим відкриваючи дорогу для транспорту.

Втім, простояло диво техніки цілим та неушкодженим недовго. Буквально за день-два один із стовпчиків хтось зігнув. Камера спосререження зафіксувала зловмисника. Ним виявився водій вантажівки, який, рухаючись заднім ходом, не зупинився вчасно.

Відео опублікували у групі Транспорта Тернополя.

У коментарях користувачі висловили припущення, кому належить транспортний засіб, що пошкодив конструкцію.

Зазначимо, що вчора обмежувач поремонтували.