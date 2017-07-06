Два десятки людей загинули у пожежах на Тернопільщині

06/07/2017 Розмір тексту:

Понад півтисячі пожеж сталося на Тернопільщині за півроку. Вогонь забрав життя дев’ятнадцяти людей. Матеріальні збитки сягають сімнадцяти мільйонів гривень, – розповідають фахівці управління ДСНС в області.

Загалом у першому півріччі 2017-го виникло близько півтори тисячі надзвичайних подій, у яких загинуло 130 людей, 544 особи травмовані.

«Рятувальні підрозділи до тридцяти разів щодня виїжджають на ліквідацію надзвичайних подій. 1482 рази рятувальники виїжджали за сигналом «Тривога». Стало 584 пожежі, з них 121 в екосистемах. Основна причина більшості з них – недотримання правил безпеки. Через пожежі загинуло 19 людей, 12 осіб отримали травми різного ступеня. А матеріальні збитки через пожежі становлять мільйони гривень. Вогнем пошкоджено 260 будівель, 63 транспортних засоби, загалом матеріальні збитки становлять 17 мільйонів. Також бійцями ДСНС було врятовано матеріальних цінностей на суму 47 мільйонів гривень, 342 будівлі, 35 транспортних засобів, 350 гектарів лісу. І найважливіше – до п’ятдесяти людей, десяток з них – діти», – відзначив начальник управління ДСНС в області Віктор Маслей.

Рятувальники просять жителів краю дотримуватися правил безпеки. Оскільки у літню пору ймовірність пожежі зростає.

Софія Романська