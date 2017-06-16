До Тернополя привезли унікальну ікону

16/06/2017 Розмір тексту:

З іконою Тихвінської матері Божої пов’язують попередження щодо російсько-турецької війни. Ікона перебуватиме в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Клима Савури в Тернополі до двадцять п’ятого червня.

Тихвінська ікона Матері Божої вважається однією з нашанованіших. Біля неї відбуваються молитви за зцілення, звільнення від алкогольної та інших залежностей.

«Ікона справді дуже унікальна. Перша згадка про неї з’явилася у 1877 році. Представники Скитської братії побачили на іконі Божої Матері сліди від сліз, які пролилися з очей Богородиці. Очевидці витерли сльози й оглянули ікону, яка скрізь була сухою. Потім сльози почали з’являтися знову. Саме це стало попередженням початку російсько-турецької війни. Тож тернополяни матимуть цю унікальну можливість помолитися біля ікони», – каже протоієрей церкви Різдва Пресвятої Богородиці Олексій Головацький.

Тернополян і гостей міста запрошують на богослужіння до церкви Різдва Пресвятої Богородиці з нагоди привезення ікони.

Софія Романська