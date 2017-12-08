Дівчина, яка загинула на пішохідному переході, часто переводила через нього дітей. ВІДЕО

08/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Пішохідний перехід, неподалік місця роботи, Марта Зінчук вважала небезпечним. Неодноразово переводила через нього дітей. Але сама вберегтися не змогла.

Саме там, на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери, її збив 37-річний водій буса марки Mercedes. В ніч на вчора Марти не стало, повідомляє ІНТБ.

Подію внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-ї КК України. Водієві загрожує від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Чи оголосили йому вже підозру не відомо. Прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, з невідомих причин, відмовилася надавати телеканалу ІНТБ таку інформацію. Та заборонила спілкуватися на цю тему слідчим.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,390 / 10.39m