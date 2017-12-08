Дівчина, яка загинула на пішохідному переході, часто переводила через нього дітей. ВІДЕО

08/12/2017 Розмір тексту:

Пішохідний перехід, неподалік місця роботи, Марта Зінчук вважала небезпечним. Неодноразово переводила через нього дітей. Але сама вберегтися не змогла.

Саме там, на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери, її збив 37-річний водій буса марки Mercedes. В ніч на вчора Марти не стало, повідомляє ІНТБ.

Подію внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-ї КК України. Водієві загрожує від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Чи оголосили йому вже підозру не відомо. Прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, з невідомих причин, відмовилася надавати телеканалу ІНТБ таку інформацію. Та заборонила спілкуватися на цю тему слідчим.