Депутата облради призначили директором училища

24/11/2017 0
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Ларису Римар призначено на посаду директора Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької.

Відповідне рішення сьогодні прийняла сесія обласної ради.

Лариса Римар працюватиме на цій посаді на умовах контракту терміном на п’ять років.

Додамо, що пані Римар є головою фракції “Громадянська позиція” в обласній раді.

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