Чиновник Тернопільської ОДА вимагав “відкат” у підприємця

18/03/2017 Розмір тексту:

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві керівника однієї з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у місцевого підприємця десять відсотків «відкату» за сприяння в укладанні контракту на вісімсот тисяч гривень для проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності.

Оперативники СБ України затримали зловмисника у робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара у розмірі тридцяти двох тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадженні за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-центр СБУ.