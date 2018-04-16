Чергова ДТП на Тернопільщині: у водія підозрюють тріщину черепа

16/04/2018 0
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Автопригода трапилася 14 квітня на Гусятинщині у селі Клювинці, поблизу дитячого садка.

На дорозі не розминулися два двохколісних транспортних засоби. Кермувальник мотоциклу “МТ”, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та врізався у скутер YAMAHA, повідомляють у поліції.

В результаті ДТП один з водіїв потрапив у реанімаційне відділення з підозрою на струс та тріщину черепа, а також з пошкодженням грудної клітки, забоями та саднами. Іншого кермувальника оглянули медики, але не госпіталізовували.

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