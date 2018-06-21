Чемпіонат світу-2018: перший тур у номінаціях

20/06/2018 Розмір тексту:

Зіграно матчі першого туру групового турніру ЧС-2018, і, відповідно, з’явилися перші враження від гри команд учасниць і окремих футболістів. Про них – у поданих нижче номінаціях. Зрозуміло, вони суб’єктивні – скільки людей (тобто вболівальників) – стільки й думок, та все ж…

Загалом, девізом туру може бути “Жодного страху перед авторитетами!” Його дотрималися і Швейцарія, і Ісландія, і Японія, і Сенегал, і, особливо, Мексика.

Найцікавіший матч: Португалія-Іспанія. Напружене і видовищне протистояння топ- команд, прикрашене сольними партіями “зірок”: К.Роналду (хет-трик) і Д.Кости (дубль).

Найнудніший матч: той, який і можна було очікувати – Марокко-Іран. Багато біганини, штовханини при мінімумі думки. Плюс – безглуздий автогол.

Найпопулярніший рахунок: 1:0 (6 разів)

Найкрасивіший гол: бразилець Коутіньйо у ворота Швейцарії: дивовижна траєкторія польоту м’яча без жодного шансу для голкіпера.

Новизна: 16 червня 2018 у матчі Франція – Австралія уругвайський арбітр Кунья вперше в історії чемпіонатів світу скористався системою відеоповтору (VAR) для призначення пенальті.

Найшвидший гол: португалець Кріштіану Роналду в матчі з Іспанією реалізував пенальті уже на 4 хвилині.

Найефектніші сейви: 1) ісландець Хальдоурссон парирував пенальті від Мессі; 2) єгиптянин М. ель-Шенаві блискуче зреагував на несподіваний постріл уругвайця Кавані; 3) мексиканець Очоа кінчиками пальців перевів м’яч у поперечину після штрафного у виконанні німця Крооса.

Воротарські “ляпи”: як не дивно – у виконанні найкращих. Іспанець Де Хеа не впорався з далеко не “вбивчим” ударом Роналду. Гол у ближній від Нойєра кут у матчі з Мексикою – теж значною мірою на совісті голкіпера.

Суддівський ляп: італієць Роккі не помітив, як Дієго Коста садонув рукою по шиї Пепе перед тим, як вразити ворота португальців.

Сенсація: Німеччина – Мексика – 0:1. Бундестім грався зі “священним вогнем” ацтеків, поки пожежа не охопила увесь його механізм. Загасити її засобів не знайшлося. Можливо, я щось не розумію в футболі, але чому мексиканцю Лосано перед завершальним ударом намагалися перешкодити лише такі майстри гри в захисті, як Озіл і Кроос?

Збережене лице: збірна Перу, попри поразку від Данії (0:1), заслужила на повагу і схвальні відгуки непоганою майстерністю, бойовитістю і намаганням до останньої секунди вирівняти становище.

Виявлена сила духу: Аргентина – Ісландія (1:1). З історії вікінги відомі як неперевершені агресори. Їхні футбольні нащадки довели, що можуть стійко захищатися і тримати удар.

Розчарування: серед команд (поки що і частково) – Аргентина. Серед персоналій (теж поки що) – аргентинець Мессі (“прокинувся” лишу у другому таймі гри з Ісландією, але – не реалізував пенальті), данець Еріксен (був мало схожим на себе самого в “Тоттенхемі”, хоча й віддав гольовий пас), француз Умтіті (гравець “Барселони” досі не засвоїв, що розмахувати руками у власному штрафному майданчику протипоказано), німці Мюллер, Озіл, Кроос (перші двоє були малопомітними у грі з Мексикою, останній припустився незвичної для себе кількості браку), поляк Левандовскі (одна спроба прориву за весь матч з Сенегалом – чи не малувато для футболіста з таким прізвищем?).

Коментаторські знахідки:

Галльські півні ніяк не можуть дзьобнути австралійську кенгурушку

Аншлагом на стадіоні поки що й не пахне

Маленьке свято для ісландців – перейти на чужу половину поля

Цю передачу Вели було видно ще з Мексики

Якби він влучив – воротар міг би відбити цей м’яч хіба що поглядом

Він своїм виглядом більше схожий на якогось ямайського “реггі”, ніж на тренера національної збірної.

Ігор Дуда