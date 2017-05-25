Біля драмтеатру ледь не стався вибух. ВІДЕО

25/05/2017 0
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Стовп диму, який вчора вранці «виріс» у Тернополі, утворився внаслідок загоряння автомобіля.

За інформацією патрульної поліції, займання сталося під час того, як власник намагався завести авто. Сталося це близько 9-ї години, біля драмтеатру.

Як повідомляють в обласному управлянні  Державної служби з надзвичайних ситуацій, в авто була газова установка, а тому існувала загроза вибуху. На щастя, пожежу вчасно погасили, люди, сусідні авто і будівлі не постраждали, повідомляє ІНТБ.

 

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