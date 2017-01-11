Аварія на Сонячному: від удару дитина вилетіла з автомобіля

11/01/2017 0
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Під час ДТП у Тернополі постраждав 9-річний хлопчик.

Аварія трапилася в неділю, 8 січня, близько другої години дня на вулиці 15 Квітня, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Жінка-водій не впоралась із керуванням та врізалася у дерево.

Внаслідок сильного удару постраждав її неповнолітній син, хлопчик випав із автомобіля.

Із закритим переломом правого стегна, після наданої допомоги, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

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