Аварія на Сонячному: від удару дитина вилетіла з автомобіля
11/01/2017 0
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Під час ДТП у Тернополі постраждав 9-річний хлопчик.
Аварія трапилася в неділю, 8 січня, близько другої години дня на вулиці 15 Квітня, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
Жінка-водій не впоралась із керуванням та врізалася у дерево.
Внаслідок сильного удару постраждав її неповнолітній син, хлопчик випав із автомобіля.
Із закритим переломом правого стегна, після наданої допомоги, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
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