50 копійок на літрі – тернополянин скаржиться, що на заправці дурять водіїв. ФОТО

26/12/2016 0
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Мешканець Тернополя поскаржився на одну з місцевих заправок. За словами чоловіка, заправщики обраховують водіїв, оскільки вартість бензину на ціннику та чеку різниться.

“Ось так на 50 копійок на кожній літрі нас дурить своя “українська” АЗС (навпроти авторинку)”, – написавЛеонід Ткачук.

Працівники заправки таке непорозуміння пояснюють заміною вказівника цін.

Джерело: ternopil.te.ua

 

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