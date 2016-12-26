50 копійок на літрі – тернополянин скаржиться, що на заправці дурять водіїв. ФОТО

26/12/2016 Розмір тексту:

Мешканець Тернополя поскаржився на одну з місцевих заправок. За словами чоловіка, заправщики обраховують водіїв, оскільки вартість бензину на ціннику та чеку різниться.

“Ось так на 50 копійок на кожній літрі нас дурить своя “українська” АЗС (навпроти авторинку)”, – написавЛеонід Ткачук.

Працівники заправки таке непорозуміння пояснюють заміною вказівника цін.

Джерело: ternopil.te.ua