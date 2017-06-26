117 випускників тернопільських шкіл отримали заслужені медалі. ФОТО

25/06/2017 Розмір тексту:

Загальноміське свято «Випускник-2017» відбулося на центральному стадіоні Тернополя у суботу, 24 червня. Перед тим колона із 1173 випускників пройшлася вул. Руською та пр. С.Бандери.

Міський голова Сергій Надал привітав цьогорічних випускників із завершенням шкільного навчання та разом із заступниками та освітянами вручив 117-ом випускниками медалі (73 золотих та 44 срібних медалі).

«Попереду у вас нові мрії, нові здобутки, знайомства та знання, – зазначив випускникам очільник Тернополя. – Бажаю усім вам стати успішними, адже тоді буде успішним наше місто та країна. Бажаю миру, злагоди, благополуччя та нових звершень».

Також зі святом тернопільських випускників привітав гурт «ТАРТАК».