Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez розпочнеться цього року третього грудня.

Це буде вже двадцять третій захід, який проходитиме в Україні і Польщі. Він об’єднає довкола джазу Львів, Дрогобич, Винники, Тернопіль, Рівне та Умань, а в Польщі – Перемишль, Краків і Люблін.

Минулого року у Тернополі «Джазбезу» не було, а цього року буде тільки один день – 9 грудня.

– Джазбез цього року в Тернополі відбудеться, – повідомив Олег Макогін, директор ««JazzBez» у Тернополі. – І це головне для фестивалю і для тих, хто цей фестиваль цінує і відвідує. Правда буде лише один день, один концерт – субота, 9 грудня. Але, зважаючи на те, в який час ми живемо, і що минулого року фестиваль в Тернополі єдиний раз не відбувся з 2006 року, то і так Богу дякувати. А також Тернопільській міській раді, що нас підтримує. Зате фестивальний день буде повноцінним, два інтернаціональні колективи, гості з США, Нідерландів, Португалії, а також українські музиканти.

На сцену фестивалю у Тернополі вийдуть Рей Браун-молодший з колективом і нідерландсько-португальський бенд «Spinifex». Рей Браун-молодший – син «королеви джазу» Елли Фіцджеральд і одного з найвидатніших контрабасистів світу Рея Брауна. Джазовий і блюзовий співак ріс і виховувався в оточенні справжніх «джазових титанів»: Оскара Пітерсона, Луїса Белсона, Дюка Еллінгтона, Нат Кінг Коула і Френка Сінатри. Але його історія – зовсім не той випадок, коли син використовує у своїй кар’єрі прізвище батьків. Рей Браун-молодший віднайшов власну манеру виконання, стилістику й поведінку на сцені, і на надзвичайно високому рівні продовжує традиції своєї славетної родини.

«Spinifex» – це міжнародна команда, що базується в Амстердамі. Це не просто музичний колектив, а й певний спосіб життя. Група працює у напрямі, який критики визначають як «суміш авангардного року та вільного панк-джазу». А учасники гурту називають його «виклик у справі перетину стилістичних бар’єрів». У своїй музиці вони серед іншого, поєднують: арабські та індійські мелодійні ходи, музику a la Європа середини XX століття, сучасні вільні імпровізації тощо.