Звільнять місце для захисників: радянських солдат з Микулинецького кладовища перепоховають в іншому місці. ВІДЕО

У Тернополі на Микулинецькому кладовищі тривають ремонтні та очищувальні роботи. Зокрема, наразі працівники демонтували плити з іменами та прізвищами радянських солдатів.

Про це Файному місту розповів директор ритуальної служби ЕСКП Сергій Тлумацький.

Нагадаємо, змін зазнає Братської могила з пам’ятним знаком загиблим у Другій світовій війні. Відповідне рішення про надання дозволу прийняв виконавчий комітет.

“По лівій стороні від Братської могили часів Другої світової війни звільнено місце від плит… Приблизно 80 поховань можна буде зробити на звільненій території. Зараз там вже є 2 могили наших захисників”, – зазначив директор.

У свою чергу, радянських солдатів перепоховають на іншому місці згодом. Їх перенесуть в сектор 32 міського кладовища на вулиці Петра Батьківського, 46.

“Є львівська компанія, яка займається ексгумацією, тому ми готуємо територію для подальшої їхньої роботи. Після цього будуть проводитися перепоховання солдат часів Другої світової війни на інший сектор”, – додав Сергій Тлумацький.

Роботи триватимуть ще 2-3 місяці. Деталі – у відео.