До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від працівника Микулинецького кладовища, про те, що невідомий пошкодив хрест Меморіалу Українських січових стрільців. Була зруйнована верхня частина пам’ятника.

Дані відомості працівники поліції внесли до єдиного журналу про скоєні злочини та правопорушення та призначили перевірку.

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Під час огляду місця події дільничні офіцери Тернопільського райуправління поліції встановили, що пошкодження пам’ятника сталося через наїзд автомобіля, адже на місці залишилися уламки фари та сліди від шин. Було з’ясовано, що зіткнення допустив водій транспортного засобу марки Renault Fluence. Чоловік, здійснюючи розворот, зачепив хрест. З його пояснень – зробив він це ненавмисне і дуже шкодує, що так сталося.

Вирішується питання про притягнення тернополянина до адміністративної відповідальності.