У Тернополі представники громадських організацій, духовенства, історики та містяни взяли участь у круглому столі, під час якого обговорили проєкт “Пантеон Героїв”. Захід відбувся в Українському домі “Перемога”.

Авторка концепції “Пантеону Героїв” та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха Дарця Веретюк розповіла Суспільному, що долучалася до розробки проєкту на громадських засадах.

“Розробка зайняла десь місяць і до того ще десь місяць денно і вночі сиділося, читалося в інтернеті, переглядалися фотографії, зберігалося. Власне, архів референсів військових поховань різних країн, різних епох, різних війн налічує вже десь 1 200 фотографій. Тобто, треба було зрозуміти, як роблять інші, аби вибрати найкращі елементи цього всього”, — каже авторка концепції “Пантеону Героїв” Дарця Веретюк.

Архітекторка проєкту “Пантеон Героїв” Анастасія Джула говорить, що працює над розробкою два роки. Вона ознайомила присутніх з проєктом та розповіла, чому матеріалом для пам’ятників обрали камінь-пісковик.

“Світлі кольори, як ми сьогодні говорили, є важливими для військових поховань. Тому пісковик не тільки використовується в самих надмогильних пам’ятниках, а й в загальному Пантеоні — і оздоблення каплиці, стел, так далі. Зараз перша черга — це облаштування секторів, це доріжки, тротуари і основа для пам’ятника Героям”.

Історик Святослав Липовецький каже, ідея козацьких хрестів у “Пантеоні Героїв” — символічна та об’єднує різні часи боротьби українців за свободу.

“Янівський цвинтар у Львові, де був Пантеон Українських Січових Стрільців, було повністю знищено бульдозерами в 1960-х роках, бо ідея Пантеону пробуджує відчуття нації, гордість, причетність до якоїсь спільної історії. Тому, власне, ми не зберегли військових пантеонів, які були знищені в радянські часи і вже пізніше було відновлено. Те, що ми новітні пантеони будуємо і те, що вони мають таку історичну тяглість через архітектурні, мистецькі деталі — в цьому, мені здається, найважливіша цінність”.

Участь в обговоренні проєкту взяв громадський діяч Ярослав Демидась.

“Я вважаю, що це справа надзвичайно благородна. Ми вчиняємо, як усі цивілізовані народи і, власне, цим проторюємо собі дорогу в майбутнє. Бо ці могили будуть засвідчувати, хто обороняв цю землю, хто за неї впав, чиї тут могили. І наші нащадки скажуть, що це українські могили”.

Голова громадської організації “Тернопіль-пошук” Сергій Ліпянін каже, долучається до пошуків останків загиблих воїнів. Він висловив власну думку щодо проєкту “Пантеон Героїв”.

“За багато років роботи з закордонними своїми друзями, в мене є каталоги пантеонів і завжди була десь думка, чому ми поодинокі робимо поховання. Це, дійсно, серце радіє, що таке відбудеться в нас у Тернополі, за тих свідомих людей, які підтримують налагодження, добудову цього Пантеону”.

Мати загиблого військового Тараса Щирби Надія Щирба розповіла, що організували круглий стіл, щоб дізнатись думку громадськості щодо проєкту Пантеону. За словами жінки, на могилі її сина вже встановили хрест із каменю-пісковику.

“Буває таке, що ми приходимо вже в такий час темний, зараз літо, то вже менше, а коли осінь, зима після роботи — це вже сутінки повні. І, ви знаєте, ми коли приходимо, весь цвинтар чорний, бо гранітні пам’ятники, коли немає світла, зовсім темні, а наші хрести козацькі світяться. Таке враження, що протягом дня вони набирають сонця, світла, а ввечері воно з них випромінюється. Спорудження Пантеону необхідне і без нього неможливе вшанування Героїв нашого краю”.

Нагадаємо, “Пантеон Героїв” у Тернополі почали зводити на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це 9 серпня 2023 року розповів Суспільному директор комунального підприємства “Ритуальна служба” Сергій Тлумацький.