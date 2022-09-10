Місто Куп’янськ в Харківській області звільнено від російських окупантів.
Про це можна судити по фото які вже публікують у соцмережах, передає Інформаційний опір.
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Зокрема такі зображення опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Відзначимо, що всього за кілька діб контрнаступу на Харківщині українським військовим вдалося звільнити десятки населених пунктів.
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