ЗСУ звільнили від окупантів ще одне місто у Харківській області

Місто Куп’янськ в Харківській області звільнено від російських окупантів.

Про це можна судити по фото які вже публікують у соцмережах, передає Інформаційний опір.

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Зокрема такі зображення опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Відзначимо, що всього за кілька діб контрнаступу на Харківщині українським військовим вдалося звільнити десятки населених пунктів.

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