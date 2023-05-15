Чимало відео із місцями прильотів з’явилося в соцмережах після обстрілів Тернополя у вихідні.

Як заявив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, авторів цих постів чекає покарання. Про це повідомляє 0352.ua.

«Якщо хтось хоче хайпанути, бо зняв відео, то це максимум для родичів. Не можна таке виставляти в соцмережах. Це – допомога ворогу. Зафіксовано декілька випадків, коли було опубліковано в соцмережах заборонену зйомку. Ми цих людей знайдемо і накажемо», – сказав Богомол.

Він також закликав усіх видалити свої пости з такими відео.

Голова ОВА Володимир Труш дав свою пораду тим, хто хоче слави і бути в центрі подій.

«Хто хоче бути в центрі уваги, все знати про воєнні операції з перших вуст, то ідіть в армію. Будете знати, коли і як працює ППО. А сидіти в Тернополі і розповідати, де працює ППО, які спецслужби куди поїхали… Диванні експерти, ви в такий спосіб помагаєте ворогу коригувати вогонь. Так само коментарями в соцмережах про те, куди прилетіло, що зруйнувало. І за все це доведеться відповідати», – наголосив Труш.