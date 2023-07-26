Російська армія ввечері 26 липня влаштувала чергову ракетну атаку на Україну, але українські протиповітряні сили збили ворожі цілі: за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розказав у ефірі телемарафону “Єдині новини”, за яким маршрутом сьогодні рухались російські ракети і куди намагалися поцілити. Про це повідомляє ZN.UA.

За його словами, росіяни запустили ракети з Каспію. Вони залетіли в Україну з південного сходу, з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, з Дніпра уже на Кропивницький, Кіровоградщину і далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської і Одеської областей, у напрямку Тернопільщини, Львівщини.

У Львівській області ракети розвернулись назад на 180 градусів і полетіли у Хмельницьку область, в район Старокостянтинова.

Є вже підтверджена інформація про збиття ворожих ракет у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.