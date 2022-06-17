Зміни до законодавства: кого з мешканців Тернопільщини не мобілізують до війська

На Тернопільщині студентів і викладачів профосвіти не призиватимуть на військову службу.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, це пов’язано зі змінами до закону про мобілізаційну підготовку.

Відтермінування стосуються студентів ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі та викладачів професійної освіти, передфахової вищої та вищої освіти за умови, якщо у них не менше 0,75 ставки.

«Зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У цій статті були зазначені науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, вищих навчальних закладів, передфахової вищої освіти, разом з тим не були зазначені заклади професійної освіти. Зміни стосуються як учнів закладів професійної освіти так і педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників, які працюють у відповідних закладах освіти. Хочу зазначити, що відтермінування від мобілізації стосується тільки тих осіб, які працюють у закладах професійної освіти, передфахової вищої, вищої освіти за умови, що в них не менше, як 0,75 ставки. Але разом з тим, якщо відтермінування від мобілізації мали студенти вищих навчальних закладів, то учні закладів професійної освіти такого відтермінування не мали», – каже Ольга Хома.

Додамо, відтепер учні, які навчаються у закладах професійної освіти, мають відтермінування від військової служби.