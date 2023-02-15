Зловив за одяг і витягнув з ополонки: на Тернопільщині юнак врятував рибалку

У селі Кокошинці 18-річний хлопець врятував життя рибалці.

Це сталося 11 лютого. Анатолій Левунь побачив, що його односельчанин провалився в ополонку, повідомляє Суспільне.

“У ту ніч був дуже сильний мороз і яскраво світив місяць. Я вийшов на вулицю, звідти видно берег річки Збруч, бачу, чоловік рухається по кризі. Я намагався його попередити, що річка не замерзла і лід крихкий, але він пішов далі”.

Хлопець розповідає, що побачив, як чоловік провалився під кригу і кинувся на допомогу.

“Я не хотів шукати шнурка, який допоміг би мені витягнути рибалку, а одразу побіг. Наблизившись до нього, на відстані трьох метрів я ліг на лід і почав підповзати. Зловив його за верхній одяг і почав тягнути з ополонки. Переконавшись, що чоловік став на коліна, ми обережно рушили на берег, постійно перегукуючись”.

Рибалка до лікарні не звертався.