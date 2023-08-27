Злодій з Хмельниччини обікрав будинок священника і церкву на Тернопільщині

Мешканця Хмельниччини, котрий вчинив крадіжки із території храму у Скалаті, взято під варту. Зловмисника співробітники Підволочиського відділення поліції затримали гарячими слідами. Встановлено, що фігурант причетний до двох крадіжок.

До співробітників відділення поліції №5 смт. Підволочиськ надійшло повідомлення про те, що у Скалаті невідома особа, перебуваючи на території церкви, проникла у проборство та викрала звідти 1 500 гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські затримали зловмисника неподалік від місця скоєння злочину. Причетним до крадіжки виявився неодноразово раніше судимий 35-річний житель Хмельницької області. У нього вилучили викрадені кошти.

З’ясувалося, зловмисник напередодні теж шляхом вільного доступу зайшов на територію цього ж храму та з будинку, у якому проживає священник, викрав 10 тисяч гривень та 400 фунтів.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.