Негода, яка вирувала на Тернопільщині вчора, завдала чималих збитків.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, через град та сильні пориви вітру зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджу частину, пошкодження автомобілів.

Зокрема, на автодорозі Н-18 “Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль”, на відрізку від села Нові Петликівці до села Зелена Бучацької територіальної громади, вітер повалив аж десять дерев. У селах Скомороше, Папірня і Звиняч Білобожницької територіальної громади пошкоджено покрівлі понад сотні будівель. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

Більшість наслідків негоди ліквідовано. Проїзд дорогами області забезпечено. Водночас, станом на 7:00 26 липня без електропостачання залишалися 35 населених пунктів.

У громадах, де є руйнації створено оперативні штаби. Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мають визначити збитки та джерела відшкодування для населення.



