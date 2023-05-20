Черговий акт вандалізму зафіксували в Лановецькому зооботсаду.

“Не встигли ми поділитись результатом праці багатьох людей щодо озеленення зооботсаду та висадження там різних рослин, як вже наступного дня зафіксували масове нищення їх. Зокрема мова йде про зірвані лаванду та троянди, поломані сакури та зникнення кори. Так невже це наш рівень? Кору в пакети і додому?”, – обурюються у Лановецькій міській раді. – “Випереджаючи питання про відеоспостереження зауважимо, невже ми дійшли до того, що біля кожного дерева, урни, лавки, будівлі потрібно ставити камери відеоспостереження? А де ж наша українська щирість, доброта, вдячність та розуміння? Чи сучасні реалії перетворили нас на вандалів? Невже вам хочеться перетворити нашу громаду на суцільний кінематографічний майданчик, де скрізь і повсюди камери?Лановецький зооботсад – туристична локація, а не публічний квітковий магазин. Не закликаємо вкотре до розуміння, а висловлюємо своє обурення!”.