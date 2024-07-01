Народився у рік проголошення незалежності України, за неї і поліг: на Тернопільщині прощаються із Володимиром Кучеруком. ФОТО

Вчора, в останній день червня, з глибоким сумом і болем Лановецька громада зустріла кортеж з тілом загиблого Героя Володимира Кучерука.

Шлях, яким проїжджав кортеж, був встелений квітами, а в повітрі витав дух скорботи і шани.

Герой, який народився в рік проголошення незалежності України, віддав за неї своє життя. Він став на захист рідної землі ще з перших днів ворожої окупації Донбасу, розповідають у Лановецькій міській раді.

Отець Ігор Довгий пригадує Володимира як щиру, добру, життєрадісну людину, яка завжди готова прийти на допомогу кожному, хто її потребує.

На центральній площі м. Ланівці, де зібралися сотні людей, відбулася поминальна панахида. Після цього громада провела Володимира востаннє до рідного дому.

Сьогодні, 1 липня, відбудеться чин похорону загиблого захисника.

Вічна пам’ять Герою!