Під приводом повернення неіснуючих боргів четверо фігурантів кримінального провадження заволоділи автомобілем, що належав підприємцю з Ланівеччини. Чуже авто зловмисники продали.

У ході досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини встановили, що четверо зловмисників, один з яких раніше судимий, маючи на меті незаконне збагачення, заволоділи транспортним засобом потерпілого, так як останній відмовлявся платити їм надумані борги. Шляхом погроз у чоловіка забрали автівку ВАЗ 2107 та документи на неї. Згодом транспортний засіб продали, завдавши потерпілому шкоди на понад 120 тисяч гривень.

Викрили злочинну діяльність злочинного квартету співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Усім чотирьом фігурантам слідчі поліції оголосили підозри за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб у поєднані з погрозами застосування насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.