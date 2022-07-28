На Тернопільщині в громадах шукають можливості, аби зменшити споживання природного газу.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, регіон готується використовувати альтернативні джерела енергії.

«В області дозволено закуповувати твердопаливні котли, для того, щоб зменшувати кількість споживання газу. Область готується до цього. Є ряд громад, які вже починають переходити на тверде паливо, щоб економити газ цього опалювального сезону. Газу повинно бути достатньо в Україні, на нараді в Мінрегіоні нас запевнили, що газу для населення точно достатньо», – зазначив Володимир Труш.

При цьому, тарифи на природний газ обіцяють залишити незмінними для населення та юридичних осіб. У Мінрегіоні запевнили, що газу на опалювальний період вистачить.