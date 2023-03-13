Російські окупанти вивели в Чорне море два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу «Калібр».

Про це повідомив полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров. За його словами, зберігається висока ймовірність ракетних ударів.

Жителів Тернопільщини вкотре закликали в обласній військовій адміністрації не нехтувати повітряними тривогами. Оскільки останнім часом спостерігаються хаотичні удари.

«9 березня ворог завдав удару по енергетичній системі України. У деяких областях були відключення світла. Хотів би подякувати силам нашої протиповітряної оборони, які знешкодили більше половини всіх пусків. Ворог не досягнув своєї мети. Ще раз звертаюся щодо повітряних тривог. Ми бачимо, що люди почали ігнорувати, звикати, залишатися у домівках. У Львівській області загинуло 5 людей після влучання ракети у домашнє господарство. Знищені будинки та життя людей. Тож прошу ще раз – не ігноруйте повітряні тривоги. Ми бачимо, що ворог зараз бореться не з військовою чи енергетичною інфраструктурою, а саме з мирним населенням. Ці дії терористичної країни точно будуть засуджені. Прошу зберігати спокій, не нехтувати ракетною небезпекою», – зазначив начальник ОВА Володимир Труш.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 9 березня уламки ракети впали на території Підгаєцької громади. Обійшлося без жертв. Втім, пошкоджено будинки.