На Тернопільщині діагностували 626 нових випадків COVID-19.

У більшості інфікованих нині хвороба проходить важче, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, “британський” вірус поширився майже на всю територію регіону.

За тиждень на Тернопільщині захворюваність зросла майже на 52%. Негативні тенденції продовжуються.

“Далі реєструємо значний ріст захворюваності, щодня реєструється від 6 до 14 летальних випадків. Бачимо, що хворіють люди більш молодого віку, а також і без супутніх захворювань. Помирають також люди більш молодого віку. Значно змінилася клініка, якщо на початку пандемії ми говорили про те, що багато безсимптомних хворих, то сьогодні клініка набагато важча. Можемо стверджувати, що на всю територію зайшов “британський” вірус”, – зазначила Оксана Чайчук.

Учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло п’ятеро людей. Померлим — від 50 до 79 років. А загалом від початку пандемії коронавірус забрав життя 730 мешканців Тернопільщини.