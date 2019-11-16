Жителі села Серетець, що на Зборівщині, збирали кошти, аби привезти тіла односельчан Ігоря та Івана.

Кілька днів тому дядька і племінника знайшли мертвими у Польщі. Ховатимуть чоловіків ймовірно у неділю 17 листопада, повідомляє Т1 Новини.

Досі не можуть прийти до тями жителі села Серетець. Двоє їхніх односельчан поїхали до Польщі на заробітки, але додому живими вже не повернуться.

“Хороші хлопці були. Це дядько і племінник. Поїхали, щоб заробити, але там щось сталось, то ми не знаємо нічого”, – каже односельчанин загиблих Григорій Кушик.

Тіла Ігоря та його дядька Івана кілька днів тому в Польщі в ангарі для зберігання фруктів та овочів без доступу кисню виявив місцевий фермер. Буквально через день хлопці мали повертатися додому.

На Тернопільщині збирають кошти для транспортування тіл загиблих дядька і племінника На Тернопільщині збирають кошти для транспортування тіл загиблих дядька і племінникаПоховати на Батьківщині. Жителі села Серетець, що на Зборівщині, збирали кошти, аби привезти тіла односельчан Ігоря та Івана. Кілька днів тому дядька і племінника знайшли мертвими у Польщі. Ховатимуть чоловіків ймовірно у неділю 17 листопада, повідомляє Т1 Новини.Досі не можуть прийти до тями жителі села Серетець. Двоє їхніх односельчан поїхали до Польщі на заробітки, але додому живими вже не повернуться. "Хороші хлопці були. Це дядько і племінник. Поїхали, щоб заробити, але там щось сталось, то ми не знаємо нічого", – каже односельчанин загиблих Григорій Кушик.Тіла Ігоря та його дядька Івана кілька днів тому в Польщі в ангарі для зберігання фруктів та овочів без доступу кисню виявив місцевий фермер. Буквально через день хлопці мали повертатися додому. ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50 Опубліковано Т1 Новини Пʼятниця, 15 листопада 2019 р.

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