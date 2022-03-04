Окупанти захопили Запорізьку АЕС: перед тим її обстріляли з танків. ВІДЕО

Територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

“Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції”, – ідеться у повідомленні.

“04.03.2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території ЗАЕС. Силами підрозділів ДСНС України пожежу на майданчику ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Персонал працює на своїх робочих місцях, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Також здійснюються обходи задля ідентифікації всіх ушкоджень на майданчику”.

Через обстріл АЕС президент Володимир Зеленський записав звернення: