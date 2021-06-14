Міжнародні свідоцтва про вакцинацію вже видають жителям Тернопільщини.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Документи передбачені для осіб, які щеплені від COVID-19 двома дозами.

На Тернопільщині двічі вакцинувалися від коронавірусу понад три тисячі людей. Вони вже отримують Міжнародні свідоцтва про щеплення.

«Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже видається жителям Тернопільської області, які вакциновані двічі. Таких людей в області є понад три тисячі. У свідоцтві вказуються дати, коли були зроблені щеплення та якою вакциною. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво», – каже Ольга Ярмоленко.

Додамо, ЄС дозволив щепленим від COVID-19 вільні поїздки по своїй території. Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу, а пропозицію внесла Європейська комісія.