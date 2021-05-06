З початку травня в Україні змінився порядок призначення субсидій. Відповідну постанову прийняв Кабмін. Унаслідок нововведень субсидіантів на Тернопільщині може поменшати.

Жителька Збаразького району Оксана Бобрик працює на півставки. Жінка отримувала субсидію за рішенням комісії. Відтепер Уряд скасував діяльність таких комісій та посилив вимоги.

«Якщо роботодавець не надає повної ставки. Працюю в диятчому садку і отримую нижчу мінімальної зарплату. В результаті я не можу претендувати на субсидію на загальних підставах. Раніше субсидію призначали за рішенням комісії. Кажуть, що далі такої можливості не буде».

У департаменті соціального захисту населення області пояснюють: у травні 2021 року призначення житлової субсидії у тому числі на наступний період здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб.

«Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні–вересні 2021 року, призначається починаючи з травня 2021 року. Постанова також пропонує під час призначення житлових субсидій переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо. Скасовується діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається, і посилюються вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону».

Додамо, упродовж опалювального періоду на Тернопільщині субсидії отримували близько 97 тисяч домогосподарств. Ймовірно після запровадження урядових ініціатив субсидіантів ще поменшає.