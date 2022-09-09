З листопада субсидії надаватимуться через Пенсійний фонд України. Це пришвидшить роботу й зробить послугу якіснішою.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини повідомив голова ТОВА Володимир Труш.

– Відбулася нарада з Мінсоцполітики, під час якої керівниця відомства озвучила нові правила роботи соцзахисту, а також пенсійного фонду, – сказав Володимир Труш. – З листопада субсидії будуть надаватися через Пенсійний фонд України. Це дасть можливість надавати якісну послугу, оскільки Пенсійний фонд працює в автоматизованій системі управління майже без паперових носіїв тому це пришвидшить роботу і дозволить соцзахисту зайнятися іншими нарахуваннями та виплатами, а їх є ще 26 видів, крім субсидій.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що зміна структури, яка виплачуватиме субсидії не вплине на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. А ті, хто вимушено змінив місце проживання у зв’язку з бойовими діями зможуть звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн до місцевих органів через додаток «Соціальна громада».