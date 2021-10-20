Кому можуть не дати субсидію через борги: є два випадки

Жителі Тернопільщини можуть звертатися за оформленням субсидії на опалювальний період.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту області Олег Воронка. Подати документи можна особисто, за допомогою поштового зв’язку або в онлайн-форматі.

Завадити в оформленні субсидії може заборгованість за житлово комунальні послуги. Відтак жителів краю просять розраховуватися вчасно.

«Гроші платників податків мають витрачатись відповідально, тому передбачена перевірка наявності боргів у людини, що звернулась за субсидією. Завадити оформити субсидію можуть борги у двох випадках. Перший, якщо у людини є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Також перешкодою для оформлення субсидії є така заборгованість у вашого члена сім’ї. Другий випадок – наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 грн на день звернення за призначенням житлової субсидії. Органи соцзахисту отримують таку інформацію від підприємств, які надають комунальні послуги».

Перевіряється наявність заборгованості в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому можна отримати всю інформацію самостійно за посиланням – https://erb.minjust.gov.ua.