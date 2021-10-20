Жителі Тернопільщини можуть звертатися за оформленням субсидії на опалювальний період.
Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту області Олег Воронка. Подати документи можна особисто, за допомогою поштового зв’язку або в онлайн-форматі.
Завадити в оформленні субсидії може заборгованість за житлово комунальні послуги. Відтак жителів краю просять розраховуватися вчасно.
«Гроші платників податків мають витрачатись відповідально, тому передбачена перевірка наявності боргів у людини, що звернулась за субсидією. Завадити оформити субсидію можуть борги у двох випадках. Перший, якщо у людини є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Також перешкодою для оформлення субсидії є така заборгованість у вашого члена сім’ї. Другий випадок – наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 грн на день звернення за призначенням житлової субсидії. Органи соцзахисту отримують таку інформацію від підприємств, які надають комунальні послуги».
Перевіряється наявність заборгованості в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому можна отримати всю інформацію самостійно за посиланням – https://erb.minjust.gov.ua.
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