Жителі Тернопільщини можуть звертатися за оформленням субсидій на опалювальний період.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. Документи потрібно відправити поштою, через ЦНАП або онлайн.

Наразі в області субсидіями користується близько вісімдесяти тисяч домогосподарств. Порівняно з минулими роками, це дещо менше. Виплачують субсидії готівкою. “Субсидія надається на рік, але перерахунки відбуваються двічі — на опалювальний і неопалювальний періоди. Ці перерахунки відбуваються в автоматичному режимі. Хоча звертатися за субсидією можна у будь-який період, для цього необхідно написати заяву та заповнити декларацію. Враховуються доходи за третій, четвертий квартали року. Документи можна подати поштовим зв’язком, онлайн, через ЦНАП, через посадових осіб територіальних громад”, – каже Олег Воронка.

У субсидії відмовлять, якщо площа квартири перевищує 130 кв м., будинку — 230 кв. м., у разі наявності нового автомобіля, якщо є борги за комунальні послуги понад три місці. Також на субсидії не можуть претендувати безробітні жителі краю, а також особи, що проводили фінансові операції понад 50 тис. грн.