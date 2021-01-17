Близько півтисячі тестувань методом ПЛР провели в обласному лабораторному центрі минулої доби.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, потужності центру дозволяють проводити більше тисячі досліджень на добу. Втім, останнім часом поменшало охочих тестуватися.

Тенденція до зниження кількості тестувань простежується від початку року. Епідеміологи пояснюють це святковим періодом. При цьому важкі випадки захворювання та летальні випадки від COVID-19 почастішали. «Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить 77,2 на сто тисяч населення. Рекомендовано більше 48 на сто тисяч населення. З початку року спостерігається тенденція до зменшення кількості тестувань для населення. На свята тестувалося значно менше жителів області, ситуація досить складна. Ми бачимо, що мала кількість тестів, але відсоток позитивних доходить до 40%. Якщо збільшиться кількість доставки біоматеріалу, ми будемо бачити збільшення кількості позитивних випадків. Інтенсивний показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів складає 163 випадки на сто тисяч населення. Найвищий цей показник у Тернополі і Тернопільському районі, місті Кременці, Кременецькому та Збаразькому районах», – розповіла Оксана Чайчук.

Останнім на Тернопільщині COVID-19 виявляють у кожного третього протестованого. Найчастіше хворіють соціально активні люди від 30 до 65 років.