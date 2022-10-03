З 1 жовтня в Україні збільшили розмір компенсації витрат за надання тимчасового прихистку внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк. Відтепер компенсація за тимчасове розміщення переселенців становитиме 900 грн. на місяць.

Раніше сума компенсації становила 450 гривень у місяць, тобто 14 грн. за день. Відтепер виплати збільшили удвічі.

«47,5 млн. ми подали на компенсацію. 41 млн. вже наші власники житла, а також установи та організації отримали. Постановами Кабінету Міністрів внесено зміни, які дають більше можливостей для власників житла, отримуємо більше коштів від благодійних організацій та держави. На сьогодні це було 14,77 за людину вдень, а з 1 жовтня – 6 місяців протягом опалювального періоду – сума буде становити 30 грн. Процедура отримання коштів лишилася незмінною. Власнику житла необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою щодо компенсації», – зазначила Софія Близнюк.

Додамо, на Тернопільщині проживає 85 тис. переселенців. Більшість із них поселили у комунальних установах.