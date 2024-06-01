У Чорткові відкрили будинок для внутрішньо переміщених осіб. Тут зможуть поселитися близько 170 людей, що постраждали від війни.

Реконструювали приміщення гуртожитку під смартквартири для ВПО в рамках програми “Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення ВПО в Україні”, що фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням НЕФКО.

У будівлі облаштували 39 комфортних смартквартир. Також є 4 кімнати для людей з інвалідністю. Крім того, у приміщені відкрили Центр соціального обслуговування, де створили чотири робочі місця для вимушених переселенців, що проживатимуть у житловому комплексі. Вони офіційно працюватимуть у перукарському салоні, ательє з ремонту одягу та взуття.

Кошторисна вартість проєкту – 1 мільйон 960 тисяч євро.