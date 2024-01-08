Жителька Тернопільщини привезла зі сходу гранату і повідомила про це в поліцію

Добровільна видача зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних речовин звільняє від кримінальної відповідальності. Саме цим правом скористалася жителька Заліщицької територіальної громади.

Тридцятивосьмирічна жінка повідомила працівників Заліщицького відділення поліції про те, що у її помешканні є небезпечний предмет, який вона готова віддати. За вказаною адресою виїжджали правоохоронці й забрали бойову гранату із запалом. Заявниця каже, що вибухівку привезла зі сходу України.

Предмет оперативники вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 263 ККУ.