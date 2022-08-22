Жителька Миколаєва хотіла орендувати у Тернополі квартиру, але потрапила у пастку

Жителька Миколаєва, намагаючись орендувати квартиру у Тернополі, натрапила на шахрая.

Потерпіла – 43-річна жителька Миколаєва, котра, у зв’язку з воєнними діями, змушена була шукати житло далеко від рідного дому, потрапила у пастку шахраїв.

Схема заволодіння чужими коштами стандартна: знайшовши оголошення в одній з груп телеграм-каналу, жінка зателефонувала за вказаним номером і дізналася начебто від власника, що вже є чимало претендентів на оренду нерухомості. Аби не втратити шанс, жінка перерахувала на банківський рахунок невідомого місячну плату за квартиру. Наступного дня орендатор зник.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу і вживають заходів, аби встановити особу зловмисника.