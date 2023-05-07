Жителька Енергодара Тетяна Студєнікіна проводить у Тернополі фотосесії для переселенців.

Вона розповіла Суспільному, що це допомагає відволіктися від пережитих подій.

За фахом Тетяна – економістка. Каже, фотографією захоплюється з дитинства.

“Фотографія для мене – це життя. Ти коли на фотосесії, то спілкуєшся з людьми, як з родиною, розповідаєш про свої спогади. Якось воно так все відволікає. Час плине швидко, а фотографія допомагає зафіксувати моменти нашого життя”.

Жінка переїхала до Тернополя з Енергодара в серпні. Її рідне місто росіяни окупували на початку повномасштабної війни.

“В Енергодар вони зайшли в ніч з 3 на 4 березня. Три дні намагалися заїхати. Люди живим щитом ставали перед містом і не пускали їх. Що можуть зробити люди проти колони танків? На четвертий день вони таки заїхали. Це була найгучніша ніч в історії міста. Всю ніч ми чули вибухи, саме тоді вони захоплювали атомну станцію”.

Тетяна розповідає, виїжджаючи з окупованого Енергодара, минули дев’ять російських блок-постів. На кожному їх перевіряли.

“Перевіряли все. По десять машин запускали. Виходили всі пасажири. Викидали все на підлогу, повністю. Всі валізи, сумки, все, що є. Треба було їх розкрити. Військові з автоматами це оглядали, щоб не вивезли ніякі файли, флешки, якусь інформацію”.

У Тернополі Тетяна проводить для переселенців сімейні та індивідуальні фотосесії.

“Спочатку було важко адаптуватися. Чуже місто, нічого не знаєш. Зареєструвалися тут як ВПО. Посиділа тут майже місяць, посумувала. А потім подумала, скільки можна сумувати, життя іде. Взяла фотоапарат і почала знову фотографувати. Для мене це не просто світлини, це щось більше. Для мене це спогади про наші щасливі часи”.

Жінка мріє повернутися додому після перемоги.