Уряд запровадив введення адаптивного карантину в Україні з 24 лютого. Діятимуть чотири рівні епідемічної небезпеки, за якими і встановлюватимуть ті чи інші обмежувальні заходи.

Відповідний проєкт постанови представив під час засідання Уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Діятимуть зелений, жовтий, помаранчевий і червоний рівні епідемічної небезпеки. До якої зони належатиме Тернопільщина наразі невідомо. Попри зниження кількості нових випадків, епідемічна ситуація в регіоні залишається складною і напруженою. Найбільше занепокоєння в лікарів викликає зростання кількості летальних випадків.

«Ми спостерігаємо те, що кожного дня у нас реєструється 2-5 летальних випадків. А це в основному випадки, зареєстровані в закладах охорони здоров’я. Це означає те, що люди були вдома, не зверталися за медичною допомогою, до лікарні потрапляли в більш важчому стані, коли вже медичну допомогу не завжди можна надати», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Зелений рівень епідемічної небезпеки – той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений за умови, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону. Жовтий рівень є базовим для всієї країни і передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями. Помаранчевий рівень встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня. На червоному рівні передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну.