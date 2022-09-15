Корпус літака «МіГ-17» без силової установки та без навісного обладнання виставили на продаж. За виручені кошти планують придбати дрони для Збройнихи сил України.

Аукціон, який був запланований на 14 вересня, не відбувся через недостатню кількість учасників. Тому його проведуть повторно через двадцять днів.

– Конкурс з продажу корпусу літака у вигляді пам’ятника, який стояв на вході у парк Національного Відродження, відкладено на 20 днів, – повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Серій Надал. – Пов’язано це з тим, що придбати пам’ятник зголосився лише один учасник аукціону, а за вимогами таких учасників має бути як мінімум двоє. Можливо не всі підприємці знають про цей аукціон. Тому я знову звертаюся до представників бізнесу. Візьміть участь в аукціоні. Усі кошти з продажу корпусу літака направимо на закупівлю дронів для наших захисників з Тернополя.

Аукціон проходив на майданчику ТОВ «Ю.Біз». Стартова ціна лоту 245 376 гривень без податку на додану вартість. У протоколі про результати електронного аукціону вказано, що єдиним учасником аукціону стало ПП «Креатор-Буд».